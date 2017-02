Reunión EEUU-México en medio de tensiones por Trump

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Donald Trump envió el miércoles a México a su máximo diplomático y al secretario de Seguridad Nacional para una misión conciliatoria que se complica a causa del muro que quiere erigir en la frontera entre ambas naciones. El gobierno mexicano dejó claro que no está de humor para ser sermoneado por el nuevo gobierno de Estados Unidos.

Las relaciones entre ambos países se han desplomado desde que Trump asumió el cargo hace un mes, por su insistencia en que México pague el muro fronterizo y por otras exigencias en materia comercial y de inmigración.

Durante su breve visita, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, se enfrentarán a un gobierno mexicano ansioso por replantear la relación con su vecino más grande, más rico y más poderoso.

Tillerson llegó la tarde del miércoles a la Ciudad de México, mientras México aún digiere el anuncio del gobierno de Trump el día anterior sobre sus políticas de deportación en las que se vislumbra enviar a México a todo aquel que cruce ilegalmente la frontera, sean o no ciudadanos mexicanos.

Kelly, cuyo departamento está a cargo de implementar las medidas migratorias de Trump, llegaría por separado tras una visita a Guatemala. Ambos planean reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y altos funcionarios mexicanos de defensa, finanzas y política exterior.

Sin embargo, la contraparte de Tillerson en México, Luis Videgaray, insistió en que “el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro”.

“Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es en el interés de México”, recalcó Videgaray. Dejó entrever que México podría impugnar las acciones de Trump ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Pese a ello, altos funcionarios del gobierno de Trump buscaron restar importancia a los desacuerdos entre ambos países al describir una estrecha cooperación entre las dos naciones en materia de prosperidad económica, ejercicio de la ley, narcotráfico y comercio.

En la Casa Blanca, el secretario de prensa Sean Spicer dijo que la relación entre Estados Unidos y México es “fenomenal”.

“Creo que existe un increíble y robusto diálogo entre las dos naciones”, subrayó Spicer.

El martes, Estados Unidos alteró sus políticas de aplicación de leyes migratorias, con lo que millones de personas que viven ilegalmente en el país — incluyendo muchos mexicanos — podrían ser sujetos a deportación. Mientras que el presidente Barack Obama se enfocó en deportar a los inmigrantes sentenciados por delitos graves, los nuevos memorandos firmados por Kelly dan prioridad de deportación a cualquier persona condenada o acusada de cualquier delito. Eso incluye cruzar ilegalmente la frontera.

Los memos también indican el envío a México de algunas personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, incluso si son centroamericanos o de otras partes, y solo estuvieron de tránsito en México. La capacidad de los centros de detención se expandirá y comenzará la planeación del publicitado muro fronterizo de Trump.

Trump apenas llevaba una semana en el poder cuando el presidente Peña Nieto canceló su visita programada a Estados Unidos. El mandatario estadounidense había insinuado que el encuentro sería un desacierto si México no estaba dispuesto a pagar por el muro, el cual se prevé tenga un precio de varios miles de millones de dólares. México mantuvo su postura y desde entonces no se ha reprogramado una nueva reunión entre los líderes de ambos países.

La visita de Tillerson y Kelly es parte de una tendencia del gobierno federal: altos miembros del gabinete y otros funcionarios que buscan calmar a países nerviosos sobre su alianza con Estados Unidos en la nueva era de “Estados Unidos primero”. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de defensa Jim Mattis habían desempeñado ese papel en el pasado, al reunirse con líderes extranjeros a los que se les complica reconciliar el mensaje tranquilizador de los enviados estadounidenses con las declaraciones de cambio por parte de Trump y otros funcionarios.

Tillerson, el ex director general de Exxon Mobil, y Kelly, un general retirado de Marines, han tomado una postura mucho más diplomática en torno a México que Trump, pese a que ambos asumen papeles fundamentales en la ejecución de políticas que han esparcido una enorme dosis de resentimiento hacia Estados Unidos.

___

Los periodistas de Associated Press Vivian Salama en Washington y Mark Stevenson en la Ciudad de México contribuyeron a este despacho.

___

