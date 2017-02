Casa Blanca restringe acceso a medios a sesión informal

La Casa Blanca impidió el acceso a varios medios importantes como The New York Times, Los Angeles Times, CNN y Politico para una sesión informal pero oficial el viernes.

The Associated Press decidió no estar en el acto después de que el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, restringió el número de periodistas para la sesión informativa. Por lo general, la sesión diaria es televisada y abierta a todos los medios que cuentan con acreditación para cubrir la residencia presidencial.

“La AP cree que el público debería tener el mayor acceso posible al presidente”, declaró Lauren Easton, directora de relaciones con los medios para la agencia noticiosa, en un comunicado.

Horas después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra la prensa el viernes en uno de sus discursos, Spicer invitó sólo a un grupo de medios informativos que representan y comparten reportes con los grandes corporativos noticiosos. También invitó a otros medios importantes, así como a organizaciones más pequeñas, entre ellas el portal de tendencia conservadora Breitbart News, cuyo ex presidente ejecutivo Steve Bannon es el jefe de estrategas de Trump. Cuando otros medios como The New York Times, Los Angeles Times, CNN y Politico trataron de ingresar, no se les permitió el acceso.

La Casa Blanca indicó que consideraba que “todos estaban representados” por los integrantes del grupo y las organizaciones invitadas.

“Decidimos añadir a un par de personas adicionales además de las del grupo. Nada más que eso”, dijo Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca.

Davan Maharaj, director y editor en jefe de Los Angeles Times, señaló que la exclusión del periódico fue “desafortunada”.

“El público tiene derecho a enterarse, y eso significa estar informado a través de una variedad de fuentes de noticias, no sólo de aquellas que son filtradas por la oficina de prensa de la Casa Blanca con la esperanza de obtener una cobertura favorable”, destacó Maharaj a través de un comunicado. “Sin importar el acceso, el Times continuará reportando sobre el gobierno de Trump sin temor ni favores”.

Dean Baquet, director ejecutivo de The New York Times, dijo que “nada parecido a esto ha sucedido jamás en la Casa Blanca durante nuestra larga historia de cobertura de diversos gobiernos de partidos distintos. Protestamos enérgicamente la exclusión del The New York Times y de los otros medios de noticias. El acceso gratuito de los medios a un gobierno transparente es obviamente de crucial interés nacional”.