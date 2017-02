EEUU pedirá extradición de exvicepresidenta de Guatemala

Casa Blanca restringe acceso a medios a sesión informal

La Casa Blanca impidió el acceso a varios medios importantes como The New York Times, Los Angeles Times, CNN y Politico para una sesión informal pero oficial el viernes. The Associated Press decidió no estar en el acto después de que el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, restringió el número de … Seguir leyendo Casa Blanca restringe acceso a medios a sesión informal →