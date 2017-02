Connecticut busca traslado de presunto asesino salvadoreño

Congresista pide a Casa Blanca acceso libre a la prensa

NUEVA YORK (AP) — Una congresista de Nueva York expresó el sábado su indignación por la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso de The New York Times, Los Angeles Times, CNN, Politico y otros medios a una rueda de prensa. Frente a las oficinas de The New York Times en Manhattan, la … Seguir leyendo Congresista pide a Casa Blanca acceso libre a la prensa →