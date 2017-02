No todos los progresistas respaldan al nuevo líder demócrata

ATLANTA (AP) — El Partido Demócrata eligió Tom Pérez, ex secretario del Trabajo de Barack Obama, como nuevo líder del partido, pero la decisión no fue totalmente aceptada por los activistas progresistas. Algunos creen que el partido necesita dar un giro decididamente populista a fin de contrarrestar a los republicanos en la era de Donald … Seguir leyendo No todos los progresistas respaldan al nuevo líder demócrata →