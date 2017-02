Tras error en los Oscar, en duda la reputación de consultora

Fallece actor Neil Fingleton, gigante de “Game of Thrones”

LONDRES (AP) — Neil Fingleton, un actor que medía 2,4 metros (7 pies y 7 pulgadas) e hizo el papel del gigante “Mag the Mighty” en “Game of Thrones”, falleció a los 36 años. El Club de Personas Altas dijo que Fingleton, quien fue el hombre más alto de Gran Bretaña, murió el sábado. Medios … Seguir leyendo Fallece actor Neil Fingleton, gigante de “Game of Thrones” →