México busca apoyo entre gobernadores de EEUU

WASHINGTON (AP) — Un gobernador mexicano dijo el lunes haber acordado fortalecer un diálogo directo con homólogos estadounidenses para proteger los intereses de sus respectivos estados ante las políticas migratoria y comercial anunciadas por el presidente Donald Trump.

Graco Ramírez, presidente de la conferencia mexicana de gobernadores, precisó que al reunirse el pasado fin de semana con seis gobernadores de Estados Unidos acordaron comenzar a celebrar encuentros económicos y políticos sin esperar a que intervengan los respectivos gobiernos nacionales. “Vamos a empezar a generar señales claras e inequívocas de que estamos dispuestos a dialogar, y a seguir trabajando en favor de nuestros estados”, dijo en conferencia de prensa el mexicano que preside el estado de Morelos.

Ramírez dio gran importancia a que Brian Sandoval, gobernador republicano de Nevada, haya aceptado asistir a nombre de sus colegas estadounidenses a la reunión que los gobernadores mexicanos celebrarán en mayo. “Es muy importante que haya aceptado porque además de republicano, llevará la voz de los gobernadores. Y por lo que conversamos, observo que tenemos muchas coincidencias para enfrentar problemas como el tratado de libre comercio y migración”, indicó.

Trump ha ordenado la renegociación del tratado de libre comercio suscrito con México y Canadá y ha expandido el espectro de inmigrantes no autorizados que pueden ser deportados.

El gobernador Sandoval confirmó el lunes durante otra conferencia de prensa que aceptó la invitación para visitar México en mayo. “Espero poder hablar sobre estos temas importantes”, señaló Sandoval sin asomar su postura al respecto.

Ramírez se reunió con un total de seis gobernadores estadounidenses, incluyendo al demócrata de Virginia Terry McAuliffe, quien anunció el lunes que encabezará una misión comercial a México a mediados de marzo. El mexicano viajó a Washington al mismo tiempo que 46 gobernadores estadounidenses asistían a una convención anual, que incluyó una cena con Trump el domingo en la Casa Blanca.

McAuliffe dijo haber compartido sus preocupaciones sobre la nueva política migratoria estadounidense con el presidente y el secretario de seguridad nacional John Kelly. Asimismo, relató que Kelly le aseguró que las autoridades federales solo buscarán deportar inmigrantes que hayan perpetrado delitos después que ingresaron al país, y que agentes de la policía migratoria no detienen en las calles a transeúntes al azar para revisar su documentación.

El gobernador de Virginia aseguró que le pidió a Trump que comunicara ese mensaje con mayor claridad. “Le dije al presidente: ‘La gente está confundida sobre esta política y están temerosos con esta política, y usted necesita aclararla para que la gente no tenga miedo en este país”, indicó McAuliff. “Hay un miedo sincero de que pueden ser deportados. Me han dicho que ahora no. Estaré muy atento”.

Luis Alonso Lugo está en Twitter como https://twitter.com/luisalonsolugo