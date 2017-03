Estudio: Menos personas con sobrepeso tratan de perder peso

Exdictador panameño es operado de tumor cerebral benigno

PANAMÁ (AP) — El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue sometido el martes a una cirugía para extraerle un tumor benigno de la cabeza. Una de sus hijas, Thays Noriega, informó a The Associated Press que la cirugía concluyó y que el ex hombre fuerte de Panamá pasó a una sala de cuidados intensivos del … Seguir leyendo Exdictador panameño es operado de tumor cerebral benigno →