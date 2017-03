Fiscal crítico, nombrado por Obama se niega a renunciar

NUEVA YORK (AP) — Un fiscal de Manhattan conocido por luchar contra la corrupción pública se negó a cumplir la solicitud del secretario de Justicia Jeff Sessions de presentar su renuncia junto con otros fiscales nombrados por el expresidente Barack Obama, reveló el sábado una persona al tanto del tema.

La fuente agregó que el fiscal Preet Bharara simplemente decidió permanecer en su puesto después de que el año pasado recibió garantías del presidente Donald Trump y de Sessions de que podría quedarse en el cargo.

La persona no estaba autorizada para comentar públicamente sobre el asunto y habló con The Associated Press bajo condición de no ser identificada.

Los portavoces de la oficina de Bharara declinaron hacer comentarios después de que el viernes se supo que el nombre del fiscal federal estaba incluido en la lista de Sessions.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al respecto el sábado.

Muchos de los fiscales federales que fueron nombrados por Obama ya han dejado el cargo, pero se pidió la salida del resto de los que permanecieron durante las primeras semanas del gobierno de Trump “para garantizar una transición uniforme”, declaró el viernes la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores.

Se acostumbra que los 93 fiscales federales del país dejen sus cargos con la llegada de un nuevo presidente, pero las salidas no son automáticas. Un fiscal federal nombrado por el presidente George W. Bush, Rod Rosenstein de Maryland, permaneció en el puesto durante todo el mandato de Obama y es el nominado actual para subsecretario de Justicia.

Los fiscales federales son abogados a nombre del país que son designados por el presidente y reportan al Departamento de Justicia.

___

Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker y Sadie Gurman en Washington, y Matt Volz en Helena, Montana, contribuyeron para este despacho