Documental cuestiona presunto robo en incidente en Ferguson

FERGUSON, Missouri, EE.UU. (AP) — Una minitienda de 24 horas ha negado las afirmaciones de un nuevo documental de que un video de vigilancia que no había sido dado a conocer antes sugiere que Michael Brown no robó la tienda poco antes de morir baleado por la policía de Ferguson, Missouri, en 2014.

Uno de los realizadores del documental, Jason Pollock, dijo a The New York Times que cree que las imágenes muestran a Brown intercambiando una cantidad pequeña de marihuana por una cajetilla de cigarrillos alrededor de la 1:00 de la madrugada del 9 de agosto de 2014. El video no muestra claramente qué fue intercambiado, pero en él se detecta que Brown deja los cigarrillos.

Pollock llegó a la conclusión de que Brown intentó regresar más tarde por el paquete de cigarrillos. Pero un abogado de la tienda y de sus empleados aseguró que tal transacción no ocurrió, y que Brown robó los cigarrillos cuando regresó a la tienda aproximadamente 10 horas después.

“No hubo un acuerdo. No hubo trato. Esos chicos no le vendieron cigarrillos a cambio de marihuana. La razón por la que regresó es que estaba saliendo con mercancía que no había pagado y ellos querían que la devolviera”, señaló el abogado Jay Kanzler al periódico.

Pollock argumenta que el nuevo video desmiente lo que las autoridades han dicho sobre que Brown empujó a un trabajador de la tienda y tomó los cigarrillos durante su última visita al negocio, poco antes de la fatal confrontación con la policía. La madre de Brown calificó el hecho como “un malentendido”.

Videos de vigilancia dados a conocer previamente muestran a Brown intimidando al copropietario de la tienda, Andy Patel, y empujándolo al salir del establecimiento durante la segunda visita. Patel reiteró el domingo su versión de los hechos y dijo al diario St. Louis Post-Dispatch que Brown “agarró los cigarrillos y los robó”.

Brown, que tenía 18 años, murió minutos después por disparos del agente Darren Wilson, de la policía de Ferguson. Brown, quien era negro, estaba desarmado. Wilson es blanco.

Algunos de los funcionarios locales que investigaron el incidente manifestaron que no creían que el nuevo video ofreciera nueva información sobre el caso.

El nuevo documental titulado “Stranger Fruit” fue estrenado el sábado en el festival South By Southwest en Austin, Texas.