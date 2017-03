Tormenta causará cierra parcial del metro de NY

NUEVA YORK (AP) — El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que los servicios de transporte público no subterráneos de la ciudad de Nueva York dejarán de circular a las 4 a.m. del martes a causa de la inminente tormenta invernal. Eso significa que no habrá servicio en la porción del metro de Nueva … Seguir leyendo Tormenta causará cierra parcial del metro de NY →