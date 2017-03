Falta de gasolina genera largas filas en Caracas

CARACAS (AP) — A los problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos que enfrentan a diario los venezolanos se sumó ahora uno nuevo: la falta de gasolina.

Caracas amaneció el jueves con filas de decenas de vehículos en los alrededores de las gasolineras, lo que generó un fuerte congestionamiento de automóviles en algunos puntos de la ciudad.

Las aglomeraciones en las estaciones de servicio fueron atribuidas a la escasez de combustible que se viene reportando desde el miércoles y que las autoridades sostienen que se deben a problemas temporales de transporte de gasolina.

En otras ciudades del centro del país también se reportaron la víspera largas filas de carros en las estaciones de gasolina.

“Contamos con suficiente gasolina producida en nuestras refinerías”, dijo en su cuenta de Twitter el vicepresidente de Comercio de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Ysmael Serrano, al descartar que el país petrolero enfrente problemas de desabastecimiento del combustible.

Serrano indicó el miércoles que en cuatro de los 24 estados del país se han reportado filas en las gasolineras y atribuyó la situación a un “retraso en el cabotaje de la gasolina”.

“Estamos reforzando los despachos en el centro del país para estabilizar el suministro de combustible”, agregó el funcionario.

PDVSA confirmó que la víspera se registró un incendio menor en la refinería de Amuay, la mayor del país, pero descartó que ese incidente haya afectado las operaciones de la instalación.

Opositores y analistas han denunciado que PDVSA enfrenta dificultades financieras y de inversión y problemas con su producción, que se estima en cerca de 2,3 millones de barriles diarios, que se han agravado en el último año por el descenso del precio del petróleo. El país tiene un alto consumo de combustible interno que se estima en cerca de 700.000 barriles diarios. Para la producción de gasolina PVDSA importa desde hace varios años algunos componentes.

Venezuela cuenta con reservas probadas de petróleo de 300.900 millones de barriles, las mayores del mundo.

“Esto es un desastre. No puede ser que en un país petrolero, primera potencia en reservas petroleras, yo tenga que ahora hacer largas colas porque no hay despacho de gasolina”, dijo a The Associated Press Rafael Villino, un médico de 24 años, mientras aguardaba en su vehículo desde el amanecer en una fila de más de un kilómetro para surtirse de combustible en una estación de servicio del este de la ciudad.

Villino relató que durante la noche del miércoles recorrió varios puntos de la capital buscando gasolina pero no pudo abastecerse debido a las largas filas.

“Esto es una muestra del país que tenemos donde hacemos cola para todo. Ahora lo que nos faltaba era esto, hacer cola para la gasolina. Estamos malísimo”, expresó Ignacio Morales, un constructor de 45 años, tras apagar su vehículo para tratar de ahorrar combustible y poder aguantar la larga fila hasta la estación de gasolina.

“Primera vez en mi vida que veo esto. Es una decepción completa”, confesó compungido Morales al reconocer que nunca pensó que en un país petrolero como Venezuela haya dificultades para surtirse de combustible.

Los venezolanos enfrentan desde hace más de cinco años problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos, que se ha agudizado desde 2014. A ello se suma una desbocada inflación de tres dígitos que se estima que este año podría superar 1000%.

Las autoridades atribuyen las dificultades a una “guerra económica” promovida por sectores opositores y empresarios, mientras analistas sostienen que la crisis es consecuencia del agotamiento de los controles de precios y de cambio vigentes desde 2003.

——–

Siga a Fabiola Sánchez en Twitter: https://twitter.com/fisanchezn