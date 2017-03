LO ÚLTIMO: La Casa Blanca dice a la cámara baja “votemos”

Análisis: Trump no logra concretar su iniciativa de salud

WASHINGTON (AP) — A menudo, el presidente Donald Trump cita su libro más vendido “The Art of the Deal” (El arte de hacer negocios) como prueba de su capacidad de persuasión. Sin embargo, su habilidad para cerrarlos no ha pasado la prueba definitiva. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron el jueves que … Seguir leyendo Análisis: Trump no logra concretar su iniciativa de salud →