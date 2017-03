Nexos entre yerno de Trump e Israel plantean dudas

JERUSALÉN (AP) — Los viejos y profundos nexos comerciales y personales entre compañías de Israel y una empresa de bienes raíces de la familia de Jared Kushner —yerno del presidente Donald Trump y uno de sus principales asesores— podrían plantear un posible conflicto de interés: puede quedar en duda la capacidad de Kushner para servir como un intermediario honesto mientras supervisa los esfuerzos de paz de la Casa Blanca en Medio Oriente.

Entre esos vínculos hay un acuerdo en curso de bienes raíces con una compañía de seguros de Israel. Esa empresa, Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd., confirmó que con junto a la empresa de la familia del yerno de Trump —Kushner Companies— comparte la propiedad y las ganancias en un edificio de apartamentos en Nueva Jersey.

Harel informó a The Associated Press de la inversión conjunta y admitió que estos lazos no se habían anunciado antes públicamente.

Adicionalmente, Kushner Companies confirmó tener relaciones de larga data con dos grandes bancos israelíes que han sido investigados por las autoridades norteamericanas por supuestamente ayudar a sus clientes ricos a evadir impuestos en Estados Unidos.

Sin embargo, algunos dicen que estos lazos pueden en realidad darle una ventaja sorprendente a Kushner mientras se prepara para poner en marcha las primeras conversaciones de paz bajo el gobierno de Trump.

Dicen que eso puede significar el tener la confianza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que podría hacer que Kushner esté bien colocado para que el intransigente líder israelí haga algunas concesiones.

La compañía inmobiliaria de la familia Kushner tiene acuerdos de muchos años y en preparación con las principales instituciones financieras israelíes.

Estas relaciones, además de la amistad personal con Netanyahu y nexos anteriores con el movimiento de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, podrían crear una apariencia de parcialidad y surgir como posibles obstáculos a las conversaciones de paz.

Aunque Kushner se ha despojado de algunos intereses financieros, sus activos fueron puestos en un fideicomiso administrado por sus familiares, lo que sigue presentando la posibilidad de un conflicto de interés, comentó Larry Noble, director sénior de programas de regulación y consejero general en la organización Campaign Legal Center, un grupo que aboga por una fuerte aplicación de las leyes de financiación de campañas.

Los lazos de negocios de Kushner son apenas uno de los peligros potenciales en su carrera diplomática.

El yerno de Trump también fue codirector de una fundación familiar que donó decenas de miles de dólares a grupos de asentamientos judíos en Cisjordania, según los archivos fiscales de Estados Unidos.

Entre 2010 y 2012, la familia también donó al menos 298.600 dólares a la organización Friends of the Israel Defense Forces (Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel), que dirige programas educativos y culturales para los soldados israelíes, según los registros fiscales.

Los palestinos y la mayoría de la comunidad judía internacional consideran que los asentamientos representan un obstáculo para la paz porque han sido construidos en territorio capturado por Israel en la guerra de 1967 y que los palestinos quieren para un futuro estado.

Kushner y su familia también tienen vínculos personales de larga data con Netanyahu. El mes pasado, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Netanyahu bromeó que ha conocido a Kushner desde que era un niño.

Estrin está en: www.twitter.com/danielestrin

El periodista de The Associated Press Mohammed Daraghmeh en Ramala, Cisjordania, contribuyó para este despacho