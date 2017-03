Exjefe de CIA: Firma de Flynn examinó expulsión de clérigo

WASHINGTON (AP) — El exdirector de la CIA James Woolsey acusó al exasesor de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump, Michael Flynn, de haber participado en una reunión con funcionarios turcos en la que se habló de la posibilidad de subvertir el proceso de extradición de Estados Unidos a fin de expulsar a un clérigo turco que vive en territorio estadounidense.

El periódico The Wall Street Journal fue el primero en difundir las declaraciones de Woolsey y publicó el video de una entrevista con él la noche del viernes. Un vocero de Flynn señaló ese día que las aseveraciones de Woolsey son “falsas” y que “no se llevó a cabo ninguna conversación de ese tipo”.

En la entrevista con el Journal, Woolsey dijo que llegó a la mitad de una conversación entre funcionarios turcos y miembros de la firma de Flynn, Flynn Intel Group, la noche del 19 de septiembre en el hotel Essex House en la ciudad de Nueva York.

Woolsey señaló que en la conversación se examinó en general la expulsión del clérigo Fethullah Gulen de territorio estadounidense sin tener que pasar por el prolongado proceso de extradición, aunque se abstuvo de señalar un plan específico para que se echara a esa persona del país.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Gulen, al que acusa de orquestar el fallido intento de golpe de Estado del verano pasado. Washington ha rechazado la petición y Gulen, que tiene tarjeta de residente permanente y vive en Pensilvania, rechaza estar implicado en aquellos hechos.

Woolsey describió la conversación como una “lluvia de ideas, pero se trataba de una lluvia de ideas sobre un asunto muy grave que evidentemente habría constituido una violación a la ley”. Sin embargo, Woolsey subrayó que el diálogo “no alcanzó el nivel de ser un plan específico para cometer un acto criminal grave”.

Price Floyd, vocero de Flynn, dijo a The Associated Press que las labores del Flynn Intel Group jamás incluyeron conversaciones sobre la expulsión de Gulen de Estados Unidos por ningún medio que no fuera el proceso de extradición. Floyd confirmó que Woolsey asistió a la reunión, pero rechazó que en ella se hubiera hablado sobre alguna forma de evadir el proceso legal.

“Es falsa la afirmación hecha por el señor Woolsey de que el general Flynn o alguien más de los asistentes conversaron sobre la expulsión del señor Gulen de Estados Unidos durante una reunión con funcionarios turcos en Nueva York”, señaló Floyd.

___

El periodista Josh Lederman de The Associated Press contribuyó a este despacho.