Hombre dispara dentro de autobús en Las Vegas; hay un muerto

LAS VEGAS (AP) — Un hombre que viajaba en un autobús de dos pisos en Las Vegas sacó una pistola y empezó a disparar, mató a una persona e hirió a otra antes de parapetarse en el vehículo en un incidente que se extendió horas hasta que finalmente se rindió.

La crisis comenzó aproximadamente a las 11:00 de la mañana del sábado cuando el autobús de dos pisos fue detenido en el bulevar Las Vegas cerca del hotel y casino Cosmopolitan.

“Él se encontraba en el autobús. Le estaba disparando a la gente en el autobús. Fue contenido en ese lugar. Nunca salió del autobús”, declaró Tom Roberts, subjefe policial del condado Clark.

Dos personas fueron trasladadas al hospital después del tiroteo, dijo Danita Cohen, portavoz del University Medical Center. Una de ellas murió y la otra estaba en condición estable.

Durante horas, negociadores para situaciones de crisis, robots y vehículos blindados rodearon el autobús sin que las autoridades supieran si había más víctimas en su interior. Mientras tanto, los agentes ingresaron a los casinos para advertirles a los turistas que se refugiaran hasta nuevo aviso, lo que dejó completamente vacías esas zonas peatonales generalmente bulliciosas, y la avenida, que suele ser célebre por su tráfico repleto de taxis, quedó completamente vacía. El corredor turístico The Strip fue cerrado por varias cuadras en ambas direcciones.

Algunos en el Cosmopolitan —huéspedes asomados desde sus balcones, gente en fiestas a la orilla de la piscina— siguieron la tensa situación que se desarrollaba abajo.

El exjugador de la NBA Scot Pollard, que se hospeda en el Cosmopolitan, dijo por teléfono a The Associated Press que se encontraba en el bar del hotel-casino alrededor de las 11:00 de la mañana cuando vio a varias personas, incluidos empleados, que corrían por la zona hacia el casino y gritaban repetidamente “¡aléjense de aquí!”. Después de que le dijeran que el área sería cerrada, regresó a su habitación, que da hacia The Strip.

“Podemos escuchar que negocian. Podemos oír que dicen cosas como ‘nadie más tiene que salir herido’, ‘salga con las manos en alto. No vamos a ninguna parte. Aquí permaneceremos”’, señaló.

Los visitantes también se ocultaban dentro de otras famosas propiedades afectadas, entre ellas el Bellagio, Paris, Planet Hollywood y Bally, que además de hoteles y casinos cuentan con restaurantes, tiendas y atracciones.

Larry Hadfield, agente de la policía de Las Vegas, indicó justo antes de las 3:30 de la tarde que el hombre, que tenía una pistola, se entregó sin incidentes. Los agentes no dispararon.

La policía dijo creer que el hombre es el único implicado y descartó que se tratara de un acto de terrorismo o que tuviera relación con un robo cercano que derivó en el cierre de parte del hotel y casino Bellagio.

Las autoridades no han revelado más información sobre el hombre.

Para las 4:00 de la tarde, los transeúntes estaban de regreso en el área y el tráfico hacia el norte en el bulevar Las Vegas había sido reabierto mientras los investigadores despejaban el carril contrario, donde el autobús seguía detenido.

El autobús es operado por la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada. La agencia informó que el chofer no resultó herido.

Se desconoce cuánta gente estaba en el autobús al momento del tiroteo, pero al parecer quienes viajaban en el vehículo lograron escapar. La policía ha creado una línea telefónica a la que espera que tales pasajeros se comuniquen para reportar lo que atestiguaron.

____

La periodista Regina García Cano y el fotógrafo John Locher, ambos de The Associated Press, contribuyeron a este despacho.