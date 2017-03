Un muerto, 12 heridos tras balacera en club de Cincinnati

CINCINNATI (AP) — Una persona murió y más de una docena resultaron heridas el domingo por la madrugada en una balacera dentro de un atiborrado club nocturno con historial de violencia, dijeron las autoridades.

No se ha detenido a ningún sospechoso, pero no hay indicios de que la balacera en el club nocturno Cameo esté vinculada a terrorismo, agregaron las autoridades. En un tuit, el asistente de jefe de policía Paul Neudigate dijo que solo se había reportado a un pistolero pero la policía estaba investigando si otras personas estuvieron involucradas.

La policía había dicho antes que “al menos un par de pistoleros” estuvo involucrado.

Las autoridades creen que durante la noche se fermentó una pugna, que conllevó al tiroteo, dijo el administrador municipal Harry Black en un comunicado. Las autoridades estaban entrevistando a testigos y planeaban realizar una conferencia de prensa por la mañana.

Quince personas sufrieron heridas por disparos, de acuerdo con la policía. Algunos condujeron por sí mismos hasta hospitales de la zona y otros fueron trasladados en ambulancias.

Cameo tiene un historial de violencia con armas, incluyendo un tiroteo dentro del club en la celebración de Año Nuevo en el 2015 y otro en el estacionamiento, en septiembre, agregó Black.

El club no respondió a un mensaje que le dejó The Associated Press el domingo por la mañana.

La capitán Kim Williams dijo que “hubo mucho caos, obviamente, al momento de los disparos”.

“El sábado por la noche, es un público muy joven. Hemos tenido incidentes aquí en el pasado pero este es, por mucho, el peor”, señaló Williams.

Varios agentes que trabajaban como personal de seguridad en la discoteca efectuaron maniobras de primeros auxilios e intentaron reanimar a la persona que murió, agregaron las autoridades.

El forense retiró un cadáver poco después de las 6 de la mañana. La oficina federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también estaba en el lugar.

Cinco de los heridos fueron tratados en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y luego fueron dados de alta, dijo la portavoz Kelly Martin. Agregó que dos personas estaban en condición crítica y otro par fue declarado en condición estable. No dijo las edades de las víctimas ni dio detalles de las heridas.

Las autoridades piden la colaboración de cualquier persona que pueda tener información sobre el incidente. Investigadores revisan si las cámaras de seguridad funcionaban al momento de la balacera, agregó Williams.