Cárcel a líder opositor ruso por organizar protestas

“Ley de Baños” costará 3.7600 millones a Carolina del Norte

RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — La ley de Carolina del Norte que limita las protecciones al colectivo LGBT costará al estado más de 3.760 millones de dólares en negocios perdidos en una docena de años, según cálculos de The Associated Press. Los republicanos aseguran que la conocida como "ley de baños" no está