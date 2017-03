Putin niega categóricamente interferencia rusa en EEUU

MOSCÚ (AP) — El presidente ruso Vladimir Putin respondió el jueves con un categórico “no” que Rusia haya interferido en la elección presidencial de Estados Unidos y expresó la esperanza de que mejoren las relaciones bilaterales y se acaben las peleas internas en Washington.

Putin hizo estas declaraciones el mismo día que la comisión de inteligencia del Senado iniciaba una investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones a favor de Donald Trump. El senador Mark Warner, demócrata por Virginia, dijo que Putin “ordenó una campaña deliberada para socavar nuestra elección”.

El Kremlin esperaba que la relación con Estados Unidos se descongelara tras la elección de Trump, pero la investigación del Congreso sobre posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump ha eliminado la posibilidad de cualquier mejora a corto plazo.

El rechazo de Putin es su declaración sobre el tema hasta el momento. Desestimó las acusaciones “sin fundamento, interminables” en contra de Rusia.

Cuando Geoff Cutmore, de CNBC, lo presionó sobre las denuncias durante un foro en la ciudad norteña de Arkhangelsk, Putin respondió parafraseando al expresidente George H.W. Bush.

“Lean mis labios: No”, dijo Putin. Para mayor énfasis, pronunció la última palabra en inglés.

“Esta carta anti-Rusia está siendo usada a beneficio de algunas fuerzas políticas dentro de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer y consolidar sus posiciones”, dijo Putin, sin dar nombres.

También advirtió que la escalada de tensiones es contraproducente para los intereses estadounidenses.

“No creo que llevar la relación ruso-estadounidense al punto del absurdo para beneficio de política nacional sea lo mejor para la mayoría del pueblo estadounidense”, dijo. “¿Queremos cortar relaciones diplomáticas completamente? ¿Queremos que esta situación vuelva a ser como estaba en la década de 1960 durante la crisis ‘de los misiles’ cubanos? ¿A dónde nos quieren llevar a todos, incluyendo al pueblo estadounidense, esta gente que se comporta de una manera tan irresponsable?”.

Con respecto a la atención que se presta en Estados Unidos a los contactos del embajador ruso Serguei Kislyak con integrantes del equipo de Trump, Putin criticó los intentos de retratarlos como “ciertos tipos de actos de espionaje”.

“¿No es absurdo?”, se preguntó retóricamente. “¿Para qué está el embajador allí? Él está allí para hablar con gente, para mantener contacto con elite política, con empresarios, con miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, con funcionarios del gobierno”.