Sondeo AP: Desaprueban a Trump en todo, excepto economía

WASHINGTON (AP) — A dos meses de asumir la presidencia, la mayoría de los estadounidenses desaprueban la gestión de Donald Trump en general, aunque son más optimistas sobre al menos un punto crítico: su manejo de la economía, de acuerdo con un sondeo dado a conocer el jueves.

Casi 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban el desempeño en general de Trump, y más o menos el mismo porcentaje dice que el país está en una dirección equivocada, de acuerdo con el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La encuesta fue realizada mientras colapsaba la reforma a la ley de salud que buscaban los republicanos.

Sin embargo, el sondeo también halló algo positivo para el político-empresario en cuanto a economía, casi siempre un importante motor del éxito o fracaso presidencial. En este aspecto, los estadounidenses se dividieron uniformemente, el 50% aprobó su gestión y 48% la desaprobó.

“Está desbarrancando el auto con todas las demás políticas y órdenes ejecutivas que está tratando de promover, excepto la economía”, dijo Ryan Mills, de 27 años, químico de una empresa de tabaco de Greensboro, Carolina del Norte.

En general, solo el 42% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump como presidente, mientras que el 58% lo desaprueba. Ese es un porcentaje generalmente bajo de acuerdo con los estándares históricos de gobiernos jóvenes.

En contraste, por este mismo tiempo en su presidencia, el índice de aprobación de Barack Obama era de más de 60%, según un sondeo de Gallup, y el de George W. Bush era de más de 50%. Los mismos índices de Gallup, sobre la aprobación de Trump, han bajado a menos de 40%.

Trump ha sufrido derrotas en cortes federales, que bloquearon temporalmente sus órdenes ejecutivas para restringir el ingreso a Estados Unidos a algunos extranjeros, y en el Congreso, donde la discordia entre republicanos obstaculizó una propuesta de ley para hacer cambios a la ley de salud promulgada por Obama. El FBI, junto con el Congreso, están investigando la interferencia de Rusia en la elección del 2016 y cualquier posible coordinación con la campaña de Trump.

El sondeo AP-NORC se realizó a 1.110 adultos del 23 al 27 de marzo usando una muestra representativa de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales.

