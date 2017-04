Tiroteo en escuela de California, pesadilla para los padres

Wall Street abre con modestas bajas

NUEVA YORK (AP) — Las acciones en la Bolsa de Nueva York abrieron con modestas bajas el martes encabezadas por descensos en empresas de energía y bancos. Fifth Third Bancorp y Capital One Financial bajaban 1,2% cada uno. Chesapeake Energy retrocedía 2,4%. MTS Systems caía 9% después de reportar resultados trimestrales que decepcionaron a los