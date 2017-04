Wall Street abre con modestas bajas

NUEVA YORK (AP) — Las acciones en la Bolsa de Nueva York abrieron con modestas bajas el martes encabezadas por descensos en empresas de energía y bancos.

Fifth Third Bancorp y Capital One Financial bajaban 1,2% cada uno. Chesapeake Energy retrocedía 2,4%.

MTS Systems caía 9% después de reportar resultados trimestrales que decepcionaron a los analistas.

Al iniciar operaciones, el índice Standard & Poor’s 500 bajaba 5 puntos, 0,2%, a 2,352. El promedio industrial Dow Jones cedía 24 unidades, 0,1%, a 20.629 y el compuesto tecnológico Nasdaq caía 14 puntos, 0,3%, a 5.866 unidades.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, de referencia, bajaba a 2,33%.