Hillary Clinton aparece por sorpresa en Festival de Tribeca

NUEVA YORK (AP) — El estreno de un cortometraje de la directora ganadora de un Oscar Kathryn Bigelow el sábado en el Festival de Cine de Tribeca ya estaba considerado un acto de alto perfil. Y entonces Hillary Clinton salió al escenario.

Clinton acudió en calidad de panelista no anunciada para hablar sobre la lacra de la caza furtiva de elefantes. Este es el tema principal del filme de ocho minutos de Bigelow, “The Protectors: Walk in the Rangers’ Shoes”, que se centra en los guardabosques que tratan de salvar a elefantes en el parque nacional de Garamba, en República Democrática del Congo.

Clinton habló sobre su trabajo para salvar a elefantes de los cazadores que los sacrifican por sus colmillos de marfil, tanto en su época como secretaria de Estado durante el gobierno de Barack Obama, como más tarde con la fundación de su familia, Clinton Global Initiative.

Es crucial que se persigan tres objetivos de forma simultánea: parar el asesinato de elefantes, frenar el tráfico de marfil y cortar la demanda de este producto, señaló Clinton.

Antes de que Bigelow entrevistase a Clinton y a otros tres conferenciantes, la audiencia se puso cascos de realidad virtual y experimentó, desde sus asientos y en 360 grados, lo que es ser uno de los 200 guardas que luchan contra cazadores furtivos bien armados en un parque del tamaño de estado de Delaware. El filme ofrece al espectador la experiencia de estar en la hierba y buscando a los cazadores mirando a hacia arriba y abajo a la vez. Una desgarradora escena muestra a los guardas llegando al lugar donde están los restos de un elefante sacrificado.

“Me di cuenta de que había una relación entre la caza ilegal y el terrorismo, lo que me llevó a este proyecto”, dijo Bigelow. La directora de “The Hurt Locker” y “Zero Dark Thirty” codirigió el corto con Imraan Ismail, un veterano de la realidad virtual.

“Son menos y tienen menos armas y están arriesgando sus vidas”, apuntó Ismail sobre la situación de los guardas en el acto del sábado.

Clinton dijo a los asistentes que la primera vez que se centró en lo que calificó de “la horrible matanza de elefantes” fue en su época como Secretaria de Estado.

“Se hizo evidente para todos que esto no era solo una terrible crisis en lo relativo a la población de elefantes, había comercio, un tráfico que estaba financiando a muchos malos actores”, dijo. “Se solía tomar el marfil para venderlo y comprar más armas, y respaldar el tipo de actividad terrorista en la que estos y otros grupos están implicados”.

Clinton destacó que aunque China es el mayor mercado del marfil ilegal, Estados Unidos es el segundo. “Así que China va a tener que ser un jugador clave, pero nosotros también”, señaló.

La aparición en Tribeca fue una de las últimas de Clinton en Nueva York, que incluyeron visitas a varios musicales de Broadway, la intervención en una conferencia de mujeres y aceptar un premio de un grupo de la comunidad LGBT esta semana. Los asistentes a todos estos actos, igual que los del sábado, la recibieron con vítores y ovaciones.

National Geographic publicará el corto de Bigelow el proximo 1 de mayo en su aplicación de realidad virtual Within, y en YouTube y Facebook360 la semana siguiente. El filme es una coproducción de la empresa de realidad virtual Here Be Dragons y la productora de cine Annapurna Pictures.