Bloomberg: Ignorar visión de Trump sobre cambio climático

NUEVA YORK (AP) — El multimillonario neoyorquino Michael Bloomberg urgió a los líderes mundiales a no seguir la guía del presidente Donald Trump en materia de cambio climático y reiteró su intención de ayudar a salvar un acuerdo internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bloomberg, quien consideró buscar la presidencia del país después de fungir como alcalde de la ciudad de Nueva York durante tres períodos, habló sobre su intensificado enfoque en el cambio climático en una entrevista con The Associated Press. Señaló que no existía un motivo político vinculado a la salida al mercado de su nuevo libro, “Climate of Hope: How Cities, Businesses, and Citizens Can Save the Planet” (Clima de esperanza: Cómo las ciudades, negocios y ciudadanos pueden salvar al planeta), cuyo coautor es Carl Pope, ex director ejecutivo de Sierra Club.

“No estoy contendiendo por la presidencia”, subrayó el empresario de 75 años.

Bloomberg dijo que en lugar de ayudar a poner nuevamente en marcha su carrera política, el libro nuevo ofrecía un objetivo de política específico: Ayudar a salvar un acuerdo internacional, negociado en París, para reducir las emisiones globales de carbono.

El gobierno de Trump debate si abandona el pacto, como lo prometió el presidente durante su campaña. Bajo el acuerdo, Estados Unidos prometió que para 2025 habría reducido sus emisiones anuales de gas de efecto invernadero entre 26% y 28% con respecto a los niveles de 2005, lo que sería una reducción de aproximadamente 1.600 millones de toneladas.

Bloomberg agregó que cree que Estados Unidos alcanzaría ese objetivo sin importar lo que haga Trump gracias al liderazgo a nivel estatal y a las fuerzas de mercado que ya están implementadas en el sector privado.

“Washington no determinará el destino de nuestra capacidad para cumplir nuestro compromiso de París”, enfatizó en un correo electrónico enviado el sábado a la AP. “Y qué tragedia sería si la incapacidad de entender eso nos lleva a deshacer el acuerdo. Esperamos que este libro ayude a corregir esa impresión equivocada, y que ayude al acuerdo de París”.

Bloomberg de antemano tiene una participación importante en la definición de algunos de los debates más feroces de la nación, ya que ha invertido millones de dólares en un grupo intercesor que presiona para que exista un control de armas más fuerte y en otro que promueve políticas de inmigración liberales.

Su repertorio político se alinea con valores medulares del Partido Demócrata, aunque el demócrata convertido en republicano y después en independiente no tiene una afiliación política formal.