Muchacha secuestrada en Tennessee tenía historial de abuso

COLUMBIA, Tennessee, EE.UU. (AP) — Una adolescente de Tennessee que según las autoridades fue secuestrada por su maestro había sido abusada durante meses por su madre, de acuerdo con documentos presentados en corte. El abuso la hizo especialmente vulnerable al educador depredador.

La madre tiene que comparecer en corte el próximo mes y se ha declarado inocente de cinco cargos de abuso y negligencia relacionado a varios de sus hijos. El padre de la muchacha de 15 años pidió el divorcio el lunes, citando el presunto abuso. Su hija fue hallada a salvo la semana pasada, con su maestro, en una cabaña en una zona remota del norte de California.

El padre de la menor ha dicho que el maestro de 50 años le lavó el cerebro a su hija. En documentos del divorcio, agregó que el maestro usó su puesto de autoridad para “abusar de ella, prepararla, y por último animarla a irse de su casa con él”.

The Associated Press no está identificando a la estudiante ni a ningún miembro de su familia porque la menor es una presunta víctima de abuso sexual. El maestro, Tad Cummins, enfrenta cargos federales por llevar a un menor de un estado a otro para tener sexo y cargos estatales de secuestro agravado y contacto sexual con un menor. El abogado de Cummins ha dicho que la muchacha se fue con el maestro de manera voluntaria, y no fue forzada, amenazada o coaccionada.

Documentos escolares indican que la adolescente muchas veces confió en Cummins “como amigo y asesor” cuando estuvo enojada o ansiosa en la escuela.

Un historial de abuso en casa puede hacer a un menor particularmente susceptible a manipulaciones disfrazadas de ayuda, dijo David Finkelhor, director del Centro de Investigaciones sobre Crímenes en Contra de Niños, de la Universidad de Nueva Hampshire.

“Ellos son muy vulnerables a los estímulos porque se trata de un adulto que parece querer ayudarles e interesado en ellos, y probablemente eso es algo que ellos no tienen en otra parte”, puntualizó.