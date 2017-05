Despiden inmigrantes de Michigan por participar en protesta

DETROIT (AP) — Más de 20 inmigrantes hispanos que trabajaban en una planta industrial en el este de Michigan dicen que fueron despedidos tras participar en la protesta llamada Día Sin Inmigrantes en febrero.

El periódico Detroit Free Press (http://on.freep.com/2p0JKQD ) reportó que los trabajadores presentaron una denuncia ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales en la que alegan que fueron despedidos injustamente por EZ Industrial Solutions, del distrito de Chesterfield, por participar en la protesta.

La denuncia presentada por el abogado Tony Paris dice que a los empleados se les amenazó con una semana de suspensión el día antes de la protesta, pero en vez de eso fueron despedidos. Paris dijo que algunos de los trabajadores marcharon en manifestaciones ese día en Detroit, mientras que otros no fueron a trabajar en protesta.

La denuncia también afirma que un supervisor de la compañía amenazó a los trabajadores despedidos con reportarlos a las autoridades de inmigración.

“Un trabajador dijo: Un supervisor vino a mi casa a preguntar, ‘¿Cómo vas a pagar un abogado? No sabes que la empresa va a enviar al ICE, va a involucrar al ICE?'”, dijo el abogado, en referencia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Los trabajadores de EZ Industrial Solutions ganaban un poco más del salario mínimo, entre 9 y 12 dólares por hora, clasificando tornillos y otros pequeños componentes, con una rutina informal que permitía ausencias, dijo el abogado. Agregó que investigadores de la NLRB entrevistaron a trabajadores en una iglesia, donde se sintieron bien hablando. Algunos de ellos podrían estar viviendo en el país de manera ilegal.

El gerente de operaciones de EZ Jordan Yoder dijo que la compañía defiende su decisión.

“La ley establece claramente que los empleados no pueden simplemente dejar de venir a trabajar cuando se les está esperando, y también dice que no son libres de participar en protestas políticas no relacionadas a su trabajo en días laborales sin consecuencias”, dijo Yoder. “Así que negamos haber hecho algo malo y confiamos en que la acusación será desestimada”.

París dijo que los trabajadores de EZ no tenían un horario regular, así que no ir a trabajar nunca fue motivo de despido. Añadió que la empresa los había amenazado solo con suspensión, no despido.

La denuncia fue enviada a la oficina de la junta en Washington para que la examinen.

___

Information from: Detroit Free Press, http://www.freep.com