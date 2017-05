Controversia en Nicaragua por ley que bloquearía préstamos

MANAGUA (AP) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, minimizó el jueves los efectos que podría tener la aprobación de una iniciativa de ley estadounidense que impediría préstamos internacionales a su gobierno de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

La ley promovida en Washington para que el BID y el BM frenen los préstamos a Nicaragua hasta que el país celebre elecciones “libres, justas y transparentes” fue introducida esta semana por 25 congresistas —15 republicanos y diez demócratas— después de que por falta de tiempo no se pudiera discutir en la legislatura anterior.

En Nicaragua, los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil han señalado a Ortega por efectuar varios fraudes electorales para mantenerse en el poder y por querer instaurar una nueva dinastía al nombrar a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Luego de reunirse con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitan el país, Ortega restó importancia a las consecuencias que la iniciativa de ley podría tener en la economía nicaragüense. Ésta fue presentada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sireses a inicios de abril ante la Cámara de Representantes y hace una semana por el senador Ted Cruz ante el Senado. El proyecto se conoce como Nica Act HR. 1918.

“Que si se aprueba la Nica Act, que si no se aprueba la Nica Act. Bueno, yo insisto en que nosotros tenemos que seguir trabajando con Nica Act o sin Nica Act. El mundo no va a desaparecer, la economía no se va a desintegrar”, dijo Ortega ayer por la noche al referirse por primera vez a la iniciativa de los congresistas.

La Nica Act busca que la Administración estadounidense se oponga a la concesión de préstamos al Gobierno de Ortega, de 250 millones a 300 millones de dólares anuales, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”.

Ortega indicó que esa iniciativa es una amenaza política más que económica cuyo efecto sería relativo.

“Creo que el presidente Ortega se equivoca al menospreciar el impacto de la Nica Act en nuestro país, porque los inversionistas están en incertidumbre sobre la economía de Nicaragua, y lo que hacen los inversionistas es suspender sus decisiones de inversión hasta que el panorama se aclare”, dijo a The Associated Press el economista y sociólogo Cirilo Otero. “Somos un país pobre, que vive del apoyo internacional, no somos auto sostenibles para reaccionar de esa manera”, añadió el catedrático de la Universidad Centroamericana (UCA).

Nicaragua, el país más pobre del continente después de Haití, depende de los préstamos de organismos internacionales para financiar al menos el 10 % de su presupuesto estatal.

El Ejecutivo nicaragüense ha abierto con la Organización de Estados Americanos (OEA) un mecanismo de negociación sobre el proceso electoral local de cara a las elecciones municipales de noviembre próximo, en vista del descontento de distintos sectores por su falta de transparencia y el cierre de espacios.

El mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, invitó esta semana a los congresistas estadounidenses a “reconsiderar” ese proyecto de ley contra Nicaragua y darle “tiempo y espacio” a sus negociaciones.