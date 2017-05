Grafiti y pintura dañan mural de Hugo Chávez en el Bronx

NUEVA YORK (AP) — Un mural que retrata al expresidente venezolano Hugo Chávez, y que fue inaugurado por la canciller venezolana Delcy Rodríguez en septiembre en un barrio neoyorquino del Bronx, fue manchado con grafiti hace unos días y con pintura negra más recientemente.

El mensaje de grafiti, que ha sido en parte borrado, dice en inglés: “Venezuela is screaming for help and democracy” (“Venezuela está gritando por ayuda y democracia”). El martes se veían también manchas de pintura negra en la cara de Chávez, que en el mural va vestido con su característico atuendo rojo.

Rodríguez inauguró la obra en el barrio de Hunts Point mientras se encontraba en Nueva York para asistir a la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En Venezuela, protestas callejeras contra el gobierno se han extendido por casi mes y medio y han dejado una treintena de fallecidos, en su mayoría jóvenes, además de cientos de heridos.

Chávez fue una figura popular en el Bronx, un barrio cuya población generalmente es de bajos recursos. En 2006, el barrio empezó a recibir combustible venezolano a precio bajo, pero esas contribuciones por parte de CITGO Petroleum Corporation (petrolera de propiedad venezolana) fueron finalizadas.