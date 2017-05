Primera vez en 7 años que EEUU no detiene cubanos en altamar

MIAMI (AP) — Ningún inmigrante cubano que viajara por mar hacia Estados Unidos fue detenido durante abril, el primer mes en siete años que no se registran casos de ese tipo, informó la Guardia Costera. El comandante de la Guardia Costera Paul Zukunft dijo al The Wall Street Journal que no se incautaron embarcaciones durante … Seguir leyendo Primera vez en 7 años que EEUU no detiene cubanos en altamar →