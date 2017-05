AP VERIFICA: Alegatos de Trump por caso Rusia, cuestionables

WASHINGTON (AP) — Las declaraciones más recientes del presidente Donald Trump en torno a la investigación sobre Rusia son cuestionables en varios sentidos. Por un lado, alega que sus rivales políticos están de acuerdo con él en que no hubo conspiración entre su campaña presidencial y los rusos. Sin embargo, sus críticos no están para nada convencidos de eso.

Al parecer él también está atribuyendo parte de la responsabilidad de despedir al director del FBI James Comey a un funcionario del departamento de Justicia. Anteriormente él había asumido toda la responsabilidad de esa decisión.

Durante una conferencia de prensa junto con su colega colombiano Juan Manuel Santos, el presidente se equivocó el jueves al hablar sobre el récord de trabajos y una violenta pandilla nacional, así como sobre el asunto que ocasionó que el departamento de Justicia nombrara un día antes a un fiscal especial con amplios poderes para investigar los nexos entre el equipo de campaña de Trump y Rusia.

Este es un análisis de sus declaraciones:

___

– “Incluso mis enemigos han dicho que no hubo conspiración”.

LOS HECHOS: Los demócratas no han dicho que Trump sea inocente de la polémica sobre si su campaña y funcionarios rusos se confabularon el año pasado para tratar de ponerle obstáculos a su rival demócrata Hillary Clinton. Varios demócratas han dicho que ellos no han visto evidencias de conspiración, pero eso no quiere decir que ellos están satisfechos porque no ocurrió.

Trump ha citado a James Clapper, director de inteligencia nacional hasta que Trump asumió la presidencia el 20 de enero, entre otros, como ejemplo de alguien que está “convencido” de que no hubo conspiración.

Clapper dijo esta semana que si bien él dijo a través de un informe en enero que no halló evidencias de conspiración, desconocía que por ese entonces el FBI estaba ahondando su investigación sobre una “potencial conspiración política entre la campaña de Trump y los rusos” y que él no estaba al tanto de lo que el FBI hubiera podido encontrar. La investigación del FBI continúa, al igual que las pesquisas del Congreso y, ahora, también la del fiscal especial.

___

– Sobre su decisión de despedir al director del FBI James Comey: “Cuando tomé la decisión realmente pensé – y también recibí una recomendación muy, muy fuerte, sabes, del subsecretario de Justicia Rod Rosenstein”.

LOS HECHOS: La recomendación que Trump cita para avalar su decisión fue escrita después de que él ya había decidido despedir a Comey, de acuerdo con Rosenstein y con una declaración previa del mismo Trump.

Durante una entrevista con NBC dos días después de que despidió a Comey el 9 de mayo, Trump dijo que él había estado haciendo planes desde hace meses para despedir a Comey, y relacionó su decisión con la investigación del FBI sobre Rusia al decir: “De hecho, cuando decidí hacerlo, me dije a mí mismo, dije, sabes, esta cosa rusa con Trump y Rusia es una historia inventada”.

En un informe rendido ante senadores a puertas cerradas, Rosenstein dijo el jueves que él fue notificado que Trump había tomado la decisión de despedir a Comey antes de escribir su memorando sustentando los motivos del despido, dijo el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois.

___

El reportero de The Associated Press Christopher S. Rugaber contribuyó a este despacho.