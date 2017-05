Confirman procesamiento a exjefe de policía de Buenos Aires

BUENOS AIRES (AP) — La justicia confirmó el lunes el procesamiento del exjefe de la policía de Buenos Aires José Pedro Potocar como presunto líder de una organización que garantizaba la protección de comerciantes a cambio de sobornos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Potocar, de 58 años, como supuesto “jefe de una asociación ilícita”, dijo a The Associated Press una empleada de esa dependencia que no se identificó por no estar autorizada a hacerlo.

Dicha organización delictiva, que operó cuando el acusado estaba al frente de la Dirección General de Comisarías y antes de que asumiera su cargo como titular de la fuerza de seguridad a fines de 2016, recibía sobornos a cambio de garantizar protección a dueños de comercios y a miembros de una banda ilegal dedicada al cuidado de automóviles particulares en la vía pública.

El tribunal capitalino avaló así el procesamiento que un juez había dispuesto días atrás contra el exjefe policial y que éste había apelado.

La policía de la capital argentina fue creada luego de que el gobierno de Mauricio Macri traspasara el manejo y recursos a la alcaldía en 2015 para que contara con su propia fuerza de seguridad.

Antes de su detención en abril Potocar manifestó que era inocente y atribuyó “las acusaciones a un conventillo (chismorreo) de policías para imputar al jefe de policías”.

Potocar, que puede apelar en una instancia judicial superior la medida dictada en su contra por la cámara, renunció al cargo en medio del avance de la investigación en su contra, que también tiene en la mira a una decena de ex agentes policiales.