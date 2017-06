Trump sopesa permitir declaración de Comey

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump probablemente no usará el privilegio ejecutivo para impedir que el ex director del FBI James Comey declare sobre la conversación privada que tuvieron sobre la investigación de los lazos de un ex asesor presidencial con Rusia, dijeron dos funcionarios del gobierno el domingo. No ha habido una decisión … Seguir leyendo Trump sopesa permitir declaración de Comey →